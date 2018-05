ClearBlue kolejnym produktem w portfelu firmy A&D Pharma

A

&D Pharma, jedna z wiodących organizacji zajmujących się marketingiem i sprzedażą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie „wzbogaciła się” o kolejną renomowaną markę. Na mocy umowy z Procter&Gamble, firma została oficjalnym dystrybutorem produktów marki ClearBlue w Polsce.„Można powiedzieć, że rok 2018 jest przełomowy dla naszej firmy. W lutym zostaliśmy dystrybutorem produktów Compeed, a teraz do naszej oferty dołącza kolejna renomowana marka – ClearBlue.” – podkreślił Dariusz Adamusiński, Dyrektor Zarządzający A&D Pharma w Polsce. – Testy marki ClearBlue to nie tylko najlepiej sprzedające się na świecie, ale również najdokładniejsze i najnowocześniejsze produkty w segmencie testów ciążowych i owulacyjnych. Dowodem na to jest ich wysoka sprzedaż, która sięga nawet 65 mln sztuk rocznie. Dodatkowo trendy z ostatnich 8 lat wskazują, że wartość ta będzie dalej rosnąć”.Czołowym produktem marki ClearBlue są testy ciążowe, które od 30 lat wiodą prym innowacyjności w swojej kategorii. Podstawową kwestią, która wyróżnia wszystkie testy ClearBlue spośród konkurencji jest wysoka – sięgająca ponad 99% dokładność w wykrywaniu ciąży. Dodatkowo, w zależności od modelu, produkty posiadają własne unikalne funkcje, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania kobiet. Użytkowniczki, którym zależy na czasie, mogą wybrać dostosowany do kobiecej fizjologii test - Szybkie Wykrywanie, w którym wynik pojawia się niezwykle szybko (już po ok. 1 minucie), a dodatkowo jest bardzo czytelny: widoczny +/- zamiast dwóch standardowych kresek. Inny model posiada natomiast cyfrowy wskaźnik, który pomaga określić tydzień ciąży tak dokładnie, jak badanie USG. Tym nie może pochwalić się żaden inny test na rynku.To jednak nie wszystko. Wśród produktów dystrybuowanych pod brandem ClearBlue znajduje się również cyfrowy test owulacyjny. To rozwiązanie dedykowane parom, które obecnie starają się o potomstwo. Poprzez przejrzyste i czytelne (⃝ lub